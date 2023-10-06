أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، قائمة حسين لبيب المرشحة لانتخابات الزمالك تزور مقر الخليج 365.

قائمة حسين لبيب المرشحة لانتخابات الزمالك تزور مقر الخليج 365

زار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر اقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم، الخميس، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

أحمد سليمان: أحمد فتوح يقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك

أكد أحمد سليمان المرشح على مقعد عضوية فوق السن ضمن قائمة حسين لبيب، في انتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر، إنه على علم بوجود مفاوضات تجرى في الفترة الحالية مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

هاني شكري: سيتم حل أزمة إيقاف قيد الزمالك فى يناير بنسبة 100%

أكد هاني شكري، المرشح على عضوية فوق السن بانتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر، أن هناك خطة متقنة تم إعدادها من قبل القائمة الموحدة "قائمة حسين لبيب" من أجل حل العديد من الأزمات المحاطة بنادى الزمالك.