شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: يجب عودة الثقة للاعبى الزمالك وليس منطقيا الحديث عن رحيل أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد، نجم الزمالك السابق المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب، خلال انتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن أهم شيء يحتاجه فريق الكرة في الفترة المقبلة هو عودة الثقة للاعبى الفريق.

وأكد السيد خلال تواجده في ندوة الخليج 365 أن عمله السابق في اللجنة الثلاثية التي أدارت نادى الزمالك خير دليل لقدراته على نجاحه فى إدارة هذا الملف، لأنه قريب من اللاعبين ويشعر بما يمرون به.

وأوضح حسين السيد أنه لا بد من تهيئة الجو المناسب للاعبين حتى يعطوا أقصى ما عندهم داخل الملعب، مؤكداً أن نجم كرة القدم يحتاج إلى من يسمعه ويحل مشاكله.

وأشار السيد إلى أن اللاعبين طوال الفترة الماضية كانوا يشتكون من عدم الاستقرار بسبب تغيير الإدارات المستمرة، فضلاً عن تغيير عقودهم، لافتاً إلى أن هذه الأمور سيتم الوقوف عندها لحلها.

ورد نجم الزمالك السابق على السؤال الذى يتداول من وقت لآخر بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مؤكداً أنهم ليسوا ذى صلة بالقرار حتى يتحدثوا في هذا الأمر حالياً، مؤكداً أنه من غير المنطقى الحديث عن رحيل أوسوريو.