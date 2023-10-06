شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: وضعنا خطة لإنشاء فروع لنادى الزمالك وبدايتها من 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادى الزمالك ضمن قائمة حسين لبيب، بانتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر، إن قائمة حسين لبيب نجحت في تقسيم ملفات إدارة القلعة البيضاء لعدة ملفات، وتم إسناد كل عضو من أعضاء القائمة ملف وفقًا لخبراته من أجل دراسته والبحث فيه عن حلول.

وأكد هشام نصر أن هدفه الأول في المرحلة المقبلة هو فرع نادى الزمالك في السادس من أكتوبر، وعدم الاقتصار على هذا الفرع فقط، بل يتم إنشاء العديد من الفروع، خاصة أن بناء فرع أكتوبر سيكون عن طريق الممول، وبهذا النظام وبدعم الدولة المصرية، نستطيع أن نستحوذ على أراضٍ في مناطق مختلفة ونبحث عن ممولين لبناء أفرع مختلفة لنادى الزمالك، تنجح في تخفيف العبء على فرع ميت عقبة.

كما وعد هشام نصر بتطوير مصيف أعضاء نادى الزمالك في مرسى مطروح، خاصة أنه على حالة لا تليق بأعضاء النادى.

وكان أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، زاروا مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم، الخميس، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

واطلع أعضاء قائمة حسين لبيب على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدين أنه يتابع كل جديد عن الأخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف أعضاء قائمة حسين لبيب أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، وتحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

وهنأ أعضاء قائمة حسين لبيب الأستاذة عُلا الشافعي على توليها منصب رئيس تحرير الجريدة، على هامش زيارتهم التي امتدت قرابة الثلاث ساعات، وعقدت ندوة مع القسم الرياضي بالجريدة.

وحضر من قائمة حسين لبيب كل من، حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من.. هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.