شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: قميص عبد الله جمعة بهدف التخسيس وأوباما يغيب عن مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، سبب ارتداء عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك قميصا مختلفا عن باقي اللاعبين في مران الزمالك، وسبب إغماء مصطفى شلبي بعد مباراة أرتا سولار.

وقال محمد أسامة في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عبد الله جمعة بيعمل نظام تخسيس لذلك كان لبسه في بداية التمرين مختلف بغرض التخسيس ولكن يستكمل العمران بشكل طبيعي".

وتابع طبيب الزمالك: "مصطفى شلبي تعرض الإغماء بسبب الإجهاد الزائد ويشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه".

وعن أوباما قال: "يوسف أوباما سيغيب عن مباراة البنك الأهلي وسيكون متاحا بعد ذلك وفضلنا إراحتهم بسبب الإجهاد والمجهود الكبير الذي قام به في الفترة الأخيرة ".