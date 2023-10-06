شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: تشكيل المنتخبات وتعيينات الأندية انتصار للرخصة التدريبية A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، نجاح الرخصة التدريبية A في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وكذلك اختيارات المديرين الفنيين للأندية هذا الموسم.

وقال جمال محمد على فى تصريح له إنه بعد عودة دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات وتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم للرخصة A وعدد 30 رخصة D في خلال سته أشهر، جاءت الاختيارات لتثبت وتؤكد نجاح الرخص التدريبية.

واعتبر المسئول في اتحاد الكرة عن الرخص التدريبية، أن تعيين أحمد الكاس ووائل رياض شيتوس وعادل مصطفى، انتصار وشهادة نجاح للرخص، حيث تغيرت وجه نظر المسئولين في الأندية لتعيين المدربين الذين يجمعون بين الخبرة والعلم.

وأوضح جمال محمد على أنه استمر وترقي وتولي 19 مدربًا من أصل 25 حصلوا على الرخصة التدريبية A، قائلا: "بدون مبالغة أنا الأسعد بكل منصب يتولاه أحد أعضاء دبلومة التدريب الأفريقية A بعدما تم هذا الموسم تعيين علي ماهر ومحمد عبد الكريم وأمين عمر النور فى المصرى. ومجدي عبد العاطي في زد، وخالد بيبو مدير كرة بالأهلي، ووليد صلاح الدين مدير قطاع الناشئين".

وتابع: "كما تم تعيين أميرة يوسف مديرة فنية للسيدات في الأهلي، وعبد الظاهر السقا مديرا رياضيا في فيوتشر، وطلعت محرم وطارق سليمان في المقاولون، وأحمد عبد المقصود في بترول أسيوط، وأحمد أيوب في المروج الليبي، وأمير عبد العزيز مدير قطاع الناشئين في البنك الأهلي، ومصطفى لطفى مدرب منتخب الشاطئية، ومحمد كمال مدرب منتخب كرة القدم النسائية، وميريهان يحيى فى دجلة، وعمر إسلام في المنصورة، وهذه الأرقام شهادة نجاح للجمع بيع العلم والخبرة".