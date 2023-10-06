شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور

أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

الأهلي يعلق على عروض التعاقد مع محمد عبد المنعم

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.

كولر يطمئن على السولية ونيدفيد وصلاح محسن في جلسة مع طبيب الأهلي.. صورة

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق على هامش مران اليوم، الخميس، للاطمئنان على الحالة الطبية الخاصة بلاعبي الفريق.