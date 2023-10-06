شكرا لقرائتكم خبر عن مينيسوتا يهزم دالاس مافريكس في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مينيسوتا تمبرولفز على دالاس مافريكس (111 - 99) أمس الخميس في قاعة الاتحاد بجزيرة ياس في أول مباراة ضمن مواجهتين تمهيديتين تقامان بينهما في العاصمة أبوظبي ضمن استعداداتهما للموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

ويلتقي الفريقان مجدداً غداً السبت في القاعة نفسها.

أقيمت المباراة تحت أنظار عدد من المشاهير بينهم النجم البرازيلي السابق رونالدو، وأسطورة لوس أنجلوس ليكرز كريم عبد الجبار، وبدأ مينيسوتا المباراة أمام دالاس بقوة وأنهى الربع الأول لصالحه 37 - 19 بعدما وصل الفارق في بعض الفترات إلى 20 نقطة (29-9).

من جهته، عانى دالاس مافريكس للتسجيل، باستثناء نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب الـ14 نقطة من أصل 19 لفريقه في أول عشر دقائق.

ولم يختلف الحال في الربع الثاني مع استمرار تفوق مينيسوتا والذي أنهى الشوط الأول متقدماً 66 - 49.

ورغم إراحة دونتشيتش الذي سجل 25 نقطة في الربعين الأولين تحسن أداء دالاس وقلص الفارق إلى 5 نقاط (72 - 77)، لكن مينيسوتا عاد بقوة وأنهى الربع الثالث 74 - 87 ثم المباراة بفارق 12 نقطة.

وتستضيف العاصمة أبوظبي المباراتين، كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والتي دشنت عام 2022 بين فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس الذي فاز في المباراتين (123 - 113) و(118 - 109).