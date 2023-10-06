شكرا لقرائتكم خبر عن بيلتش يهزم جيرارد في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حول الفتح الذي يقوده الكرواتي سلافين بيلتش تأخره حتى الدقيقة 85 بهدف إلى فوز مثير على مضيفه الاتفاق الذي يدربه الإنجليزي جيرارد 2-1 في ختام مباريات الخميس ضمن الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس وتراجع الاتفاق للمركز السادس برصيده السابق 16 نقطة.

ورفع الفتح انتصاراته في الدوري إلى 5 مباريات متساوياً مع الاتفاق والأهلي،كما حقق انتصاره الثاني توالياً في البطولة،بينما تلقى الاتفاق خسارته الثانية، والأولى على أرضه.

تأخرت الأهداف إلى الدقيقة 64 حيث افتتح الفرنسي موسى ديمبيلي باب التسجل للاتفاق،وفي الدقيقة 85 أدرك الأرميني لوكاس زيلارايان التعادل للفتح معيداً المباراة إلى نقطة البداية.

وبينما الأمور تسير إلى التعادل خطف الرأس الأخضري ديجانيني هدف الفوز للفتح من تسديدة قوية على يمين الحارس البرازيلي باولو فيكتور في الدقيقة 90+93.

وذكر بيلتش بعد المباراة أن فريقه حقق الأهم مشيراً «لم نكن ميدانياً بمستوانا المعروف،الكفتان كانت متقاربة،صحيح لم نكن بنفس الفعالية المعتادة وخاصة من جانب مراد باتنا،وغامرنا بإشراك ديجانيني،وفي النهاية حققنا الأهم».

وقال جيرارد:كنا الأفضل في المباراة وتحكمنا في أغلب الوقت عدا آخر 15 دقيقة،حيث فقدنا التركيز واستطاع الفتح تعديل النتيجة وخطف الفوز.

وزاد: أؤكد كنا الأفضل في الأداء والنتيجة حتى الدقيقة 85، وحصلنا على فرص تسجيل ثلاثة أهداف لكننا لم نفعل وتلقينا بعد ذلك هدفين،قد يكون للخبرة دور فيما حدث للنتيجة.

وبعد نتائج الخميس أصبح الترتيب المؤقت للدوري:

1-التعاون 22 نقطة،2-الهلال 20 نقطة،3-الاتحاد 19 نقطة 4-النصر 18 نقطة،الفتح 17 نقطة.