شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: غالى والحاوى الأقرب لى وهذا عرض لجنة التخطيط للاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور لاعب الأهلي والاتحاد السابق أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي طلبت منه الاعتزال بعد قرار فايلر برحيله، مضيفا: "حسام غالي ووليد سليمان الأقرب لي".

وقال حسام عاشور خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لجنة التخطيط في الأهلي عرضت عليا مباراة الاعتزال والسفر للدراسات في الخارج والعمل في قناة الأهلي، ولكن حزنت لعدم التمسك بي بعد قرار فايلر برحيلي".

وأضاف عاشور: "حسام غالي ووليد سليمان الأقرب لي في مشواري بالنادي الأهلي، ومحمد بركات أطلق عليا لقب خورشيد مش عارف ليه وطلع عليا الاسم وكل الناس في الأهلي كانت بتقولي هذا الاسم".

وأوضح حسام عاشور: "تم تصعيدى للفريق الأول بالصدفة من البرتغالي مانويل جوزيه وكان عمري 16 سنة وجوزيه قال لحسن مصطفى ومحمد شوقى خدوا بالكم لأن اللاعب ده هياخد مكانكم، وقلت لنفسي لن أنزل الناشئين مرة أخرى واجتهدت بشكل قوي".

وتابع نجم الأهلي السابق: "هناك بعض اللاعبين الذين كانوا قريبين مني ولم يسألوا عليا بعد أزمة رحيلي ولما رحت الاتحاد وجالي رباط صليبي لم يتصلوا للاطمئنان عليا وهناك لاعبون لم تربطني بهم علاقة قوية اتصلوا عليا".