شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف: قلة الخبرات وراء تراجع مستوى دفاع البلدية وأعتذر عن الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، على تعادل فريقه مساء الخميس، مع فريق زد، بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "حساسية المباريات غائبة عن لاعبي خط دفاع بلدية المحلة، بالإضافة إلى قلة الخبرات، وهما السببان في تراجع المستوى الدفاعي في الفريق".

وتابع: "أتمنى أن نقدم كرة مختلفة والبقاء في الدوري، وأشكر فريقي على ما قدمه خلال المباريات الأخيرة". وأتم: "أود أن أعتذر عن نزولي لأرضية الملعب وانفعالي عقب الطرد الذي حصل عليه ماجد هاني".

وكان حصد فريق بلدية المحلة نقطة عقب التعادل مع نظيره زد بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى الممتاز (دورى نايل).

و تقدم لبلدية المحلة فيبو أكيم في الدقيقة 11 ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 13، ونجح زيكو في التقدم لزد في الدقيقة 24، ويعود حسام أشرف سريعا ليتعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 26، ثم يتقدم شادي حسين مرة أخرى لزد في الدقيقة 44 ، و في أحداث الشوط الثانى تمكن فريق البلدية من أحراز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 62 عن طريق الرحمن سمانة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق زد للنقطة السابعة محتلا المركز الاول مؤقتا فى ترتيب جدول دورى نايل بينما جاء فريق بلدية المحلة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط.