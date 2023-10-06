شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: ميدالية بطولة العالم مش سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الميدالية التى حققها المنتخب الوطني من خلال يسري سامي في منافسات بطولة العالم للشباب لم تتحقق بالصدفة.

وأضاف "مرزوق" أن المنافسة في بطولات العالم صعبة، وتحقيق ميدالية ليس بالأمر السهل، وأن مصر أصبحت تمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين في رياضة الجودو.

وقال رئيس اتحاد الجودو إنه يتوقع حصد المزيد من الميداليات في منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في البرتغال، وإن المنتخب أصبح ينافس في جميع الموازين ولدينا تواجد قوى ومميز في كل البطولات القارية والدولية.

وأكمل مرزوق تصريحاته: "وضعنا خطة بعيدة المدى الهدف منها خلق أجيال متعاقبة من اللاعبين واللاعبات من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على البطولات الأفريقية في كل المراحل العمرية، وصولا لحصد الميداليات في بطولات العالم".

وتابع: "نتلقى دعما كبيرا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد والوزارة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات".

وتوج يسري سامي، لاعب منتخب مصر للجودو، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:

فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا

فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا

خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا

دور الترضية:

فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان

فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان