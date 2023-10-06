شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يقترب من التشكيل الأساسى لفيوتشر أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، من التشكيل الأساسى لفريقه في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش عقب التألق الفترة الأخيرة والظهور بشكل جيد.

ويسعى البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، من استغلال الحالة المعنوية العالية للاعب ناصر ماهر للتالق فى المباريات المقبلة.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وحصد مودرن فيوتشر 6 نقاط بالدورى بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية، وحصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).