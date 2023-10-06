شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: لم أتوقع رحيل عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن الأهلي وهذا خليفتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، أنه لم يتوقع رحيل عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن الأهلي وكانت مفاجأة كبيرة لكل الجماهير ولنا كلاعبين.

وقال حسام عاشور خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم أتوقع رحيل عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن الأهلي وكانت مفاجأة كبيرة لكل الجماهير، ورمضان صبحي تأثر بعد رحيله لأن اللي بيلعب في الأهلي صعب يلعب في مكان تاني".

وتابع عاشور: "كان نفسي أحمد فتحي ينهى حياته في النادي الأهلي، لأن الأهلي قدم له عرض ولكن هو خد قراره بالرحيل عن بيراميدز".

وأوضح عاشور: "أفضل لاعب في مركز 6 بعد رحيلي عن الأهلي هو حمدى فتحي، وحاليا مروان عطية لأنه لاعب كويس جدا، وأكرم توفيق هو خليفتي وأتمنى يفضل يلعب في مركز 6".