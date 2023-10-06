شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: باعتذر لكل جماهير الأهلي ومسئوليه ولو رجع الزمن كنت هاعتزل فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور، لاعب الأهلي والاتحاد السابق: "رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق هو من طلب رحيلي، وباعتذر لكل مسئولي الأهلي وجماهيره ولو رجع بي الزمن كنت هاعتزل في النادي ولن أرحل".

وقال حسام عاشور خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى بيتي وحياتي كلها وعمري راح في الأهلي، والأهلي فوق فوق دماغي، أنا أسف لكل حد في الأهلي أنا زعلته وعلى رأسهم رئيس الأهلى، وباعتذر مرة أخرى ولا يوجد خلاف بيني وبين أحد".

وأضاف عاشور: "جمهور الأهلي حاجة تانية وعشق وهو السبب في كل حاجة حلوة وباعتذر لكل واحد فيه لو زعلان مني، ولو رجع بي الزمان كنت هاعتزل في الأهلي ولن أرحل".

وتابع: "حصل شوية حاجات في الكواليس لن أذكرها وكان نفسي أفضل موسم آخر في الأهلي لكي أحقق كام بطولة لكي أكون الأكثر تتويجا في العالم ولكن السويسري رينيه فايلر رفض تواجدي".