شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة مباراتى افتتاح الجولة الثالثة بالدورى؟.. عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن القرارات المؤثرة والجدلية في مباراتي اليوم الخميس أكدت سيطرة الحكام بالتعاون مع الـ"VAR" على مجريات المباراتين.

وظهر حكم الدرجة الأولى محمد عباس بشكل جيد وأحسن تقدير الأخطاء الفنية خلال إدارته لمباراة زد وبلدية المحلة، التى انتهت بتعادل الفريقين 3/3، وكانت أبرز قرارات الحكم في اللقاء إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب البلدية للعب بقوة زائدة في الدقيقة 51 والـ"VAR" أكد القرار.

كما أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء في تقدير جيد، وأصدر الحكم فرمان بركلة جزاء صحيحة لصالح البلدية في الدقيقة 61 من عمر اللقاء وأكد الـ"VAR" القرار، كما طرد أحمد عبد الرؤف المدير الفني للبلدية للاعتراض على التحكيم، حيث أشار المساعدان على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد.

وأشار عقل إلى أن محمود وفا حكم الدرجة تعرض لأكثر من اختبار خلال إدارته لمباراة سموحة والمقاولون العرب التي انتهت بفوز سموحة 2/1، وجاءت أبرز قرارات الحكم في اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة للمقاولون بعد تدخل رائع من الـ"VAR" على مدافع سموحة أحمد حكم، في الدقيقة 27، وأشهر له البطاقة الصفراء في قرار مناسب فنيا وإداريا.

وفي الدقيقة 38 من عمر اللقاء أصدر الحكم فرمان بركلة جزاء صحيحة لمسة يد على مدافع المقاولون أحمد الشيمى والـ"VAR" أكد القرار، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات في تقدير جيد المساعدين، رغم أن المباراة لم تشهد حالات تسلل إلا أن أنهم تعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا لقانون، كما نجح الحكم الرابع في السيطرة على المنطقة الفنية.