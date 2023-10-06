تصفيات مونديال 2026: ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين رغم إصابته

الرياص - اسماء السيد - بوينوس إيرس: تصدر النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الارجنتين بطل العالم التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي الأميركي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من أيلول/سبتمبر.

وتستضيف الأرجنتين الباراغواي في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، قبل أن تحلّ ضيفة على البيرو بعد خمسة أيام.

وغاب "البرغوث" عن مباريات بلاده الثلاث الأخيرة، وهو خامس غياب في آخر ست مباريات، من دون الإفصاح بدقة عن حالته البدنية.

إرهاقٌ عضلي

وكان مدرب إنتر ميامي ومدرب الأرجنتين السابق خيراردو "تاتا" مارتينو قال في وقت سابق إنّ ميسي يعاني من "إرهاق عضلي" ثمّ عاد وأشار إلى آثار من إصابة قديمة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1 صفر في بوينوس أيريس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.

في المقابل، غاب لاعب بنفيكا البرتغالي أنخل دي ماريا عن التشكيلة بداعي الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (ايندهوفن الهولندي) وخوان موسو (أتالانتا الايطالي).

للدفاع: خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (نوتنغهام فورست الانكليزي)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانكليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي)، لوكاس مارتينيس كوارتا (فيورتينا الايطالي)، ماركو بيليغرينو (ميلان الايطالي)، ماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)

للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (ليفربول الانكليزي)، إنسو فرنانديس (تشلسي الانكليزي)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، برونو سابيلي (اتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (اتلانتا يونايتد الاميركي)، كارلوس ألكاراس (ساوثمبتون الانكليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الانكليزي)