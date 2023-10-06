ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة كأس العالم 2030

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف الموازنة ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعينه رئيسا لـ"لجنة كأس العالم 2030".

وأوضح بيان للديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اعتمد بالإجماع ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن الملك محمد السادس أعرب، بهذه المناسبة، عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة.

وكان الديوان الملكي المغربي قد زف أمس الاربعاء للشعب المغربي بشرى قبول الملف الثلاثي المغربي -الاسباني- البرتغالي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030 .

وقال بيان للديوان الملكي :" يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس،أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف المغرب - إسبانيا - البرتغال باعتباره الترشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

واوضح البيان إن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى.

وخلص البيان ذاته الى ان الملك محمد السادس ، عبر بهذه المناسبة، عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال،مؤكدا مجددا التزام المملكة المغربية بالعمل بتناغم تام مع السلطات المكلفة الملف في كل بلد مضيف.