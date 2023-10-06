صلاح يشارك في فوز ليفربول على سانت جيلواز ويتصدر المجموعة بالدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر - فاز فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على حساب نظيره سانت جيلواز البلجيكي، بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24

ويعتلى ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدورى الأوربي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى 1.

بينما يتواجد فريق سانت جلواز في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في مباراة وخسارة مثلها وتسجيل هدفًا وتلقي 3.

يفوز على سانت جيلواز بمشاركة صلاح ويتصدر المجموعة بالدوري الأوروبي