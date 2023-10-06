الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

كشف لاعب أجنبي كبير في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، استياءه من عدم زيادة النادي مرتّبه الشهري، علماً بأن عقده مستمر مع النادي لموسم آخر.

أروابارينا

واصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، متابعته لمباريات دوري أدنوك، بحضوره أكثر من مباراة خلال الموسم الجاري، على الرغم من رحيله عن تدريب المنتخب، ولكن مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، اختار الإقامة في العقار الخاص به الذي يمتلكه في دبي، إلى جانب سفره إلى إسبانيا مقر إقامته الأساسي.

جاهزية

كشف مدرب فريق في الدرجة الأولى، أن إدارة النادي وافقت على التعاقد مع لاعب غير جاهز صحياً وبدنياً، على أمل أن يكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من إمكانياته الفنية العالية.