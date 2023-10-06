الامارات | إضافة سباقين جديدين لبطولة العالم للسبارتن في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن عن إطلاق سباقين إضافيين في بطولة العالم للسبارتن 2023، الأول لمسافة 3 كم، والثاني ليلياً لمسافة 5 كم.

ويجتمع رياضيون من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي للمرة الثالثة للمنافسة والفوز ببطولة العالم للسبارتن 2023، المقامة في صحراء الوثبة في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وينطلق السباق البالغة مسافته ثلاثة كيلومترات من خلال جولة تصفيات أولية، حيث يتنافس الرياضيون في مسار سباق بطول كيلومتر واحد مع 10 حواجز للتأهل إلى الجولة الثانية. وتشتد المنافسة في التصفيات نصف النهائية، حيث يتواجه المشاركون في مسار سباق آخر بطول كيلومتر واحد مع مجموعة من الحواجز الأخرى. وأخيراً يصل المتأهلون إلى المرحلة النهائية التي تتألف من ثلاث جولات تُقام على مسار كيلومتر واحد مع 30 حاجزاً. ومن المتوقع أن يشارك مئات الرياضيين في هذا التحدي القوي، ليتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس على لقب البطولة.