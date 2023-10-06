الامارات | شراكة استراتيجية «تاريخية» بين دبي وريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد النادي العريق لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة - مثل القيم والطموح والسعي إلى التميز والابتكار - من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك، عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد، كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي، بالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم، مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية، فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات، وتبدأ في أكتوبر الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، وستُضفي لمسة دبي على «سانتياغو برنابيو»، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى وفق أعلى المعايير.

وجرى في صالة الأساطير في مدينة ريال مدريد، تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عصام كاظم، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والرئيس التنفيذي للنادي خوسيه أنخيل سانشيز، وأسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية إميليو بوتراغينيو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، حيث نتطلع - من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة - إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين». وقال مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد إميليو بوتراغينيو: «نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر إلى تقديم أفضل ما لديها، وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا، ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم».

ويأتي هذا التعاون المشترك في ظل النجاح الذي تتميز به دبي ويعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها «طيران الإمارات» مع النادي الملكي منذ عام 2011.

• الشراكة تمتد سنوات عدة وتبدأ في أكتوبر الجاري وتشمل فريقي الرجال والسيدات.

• حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لمشجعي النادي الملكي في «دانة الدنيا».