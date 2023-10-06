الامارات | دوري السيدات للطائرة ينطلق 11 نوفمبر بمشاركة 10 فرق لأول مرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة الطائرة تفاصيل إقامة دوري السيدات المقرر انطلاقه يوم 11 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 22 مارس 2024، ويشهد مشاركة 10 فرق لأول مرة، مع السماح للأندية بتسجيل ست لاعبات في فئة المقيمات، وخمس في فئة مواليد الدولة.

ووفقاً لوائح البطولة فقد حدد الاتحاد عدد ثلاث لاعبات فقط للوجود في أرضية الملعب من جميع الفئات (المحترفات والمقيمات ومواليد الدولة) مقابل ثلاث لاعبات مواطنات خلال المرحلة الأولى من البطولة، بينما يسمح بوجود أربع لاعبات في المرحلة الثانية.

ووزعت الفرق المشاركة إلى مجموعتين تلعب في الأولى فرق: الوصل، أبوظبي سبايكرز، ويلد كاتس، اسبيريا ونادي الشارقة لرياضة المرأة. بينما ضمت المجموعة الثانية: الجامعة الأميركية في دبي، الشرقية الرياضي للمرأة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، إيبك و(advc).

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلتين في الدور الأول ويتم تأهيل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية التي تجري بنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل وبقية المراكز.