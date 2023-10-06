الامارات | كأس الإمارات لكرة اليد تنطلق اليوم بغياب اللاعبين الدوليين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السابعة من مساء اليوم النسخة الـ20 من مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، بإقامة مباراتين في التوقيت ذاته لحساب الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الأولى، حين يستضيف شباب الأهلي جاره الوصل، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على النصر.

وتستكمل يوم غدٍ الجولة الأولى لحساب منافسات المجموعة الثانية، حين يدشن حامل اللقب فريق الشارقة مشو اره بلقاء ضيفه دبا الحصن، على أن يتجه العين إلى صالة نادي المدام للقاء فريق نادي مليحة.

وتقام البطولة دون مشاركة اللاعبين الدوليين، لارتباطهم مع المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

ويقضي نظام «كأس الإمارات» ثالث مسابقات الموسم الجديد، بأن تقتصر المنافسات على ثلاثة أدوار، بعد أن وزعت القرعة الفرق الثمانية إلى مجموعتين في الدور التمهيدي الممتد حتى 17 الجاري، وتسفر نتائجه عن تأهل متصدري المجموعتين ووصيفهما إلى الدور نصف النهائي الذي يقام يوم 21 الجاري بنظام خروج المغلوب، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية التي ستقام يوم 28 الجاري.

يذكر أن فريق الشارقة تمكن مع انطلاقة الموسم الجديد، من خطف كأس الاتحاد، قبل أن يظفر بكأس السوبر الإماراتي.

• شباب الأهلي يستضيف الوصل.. والجزيرة في ضيافة النصر.