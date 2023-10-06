الامارات | «طيران الإمارات» ترعى بطولة العالم للكريكيت للرجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعى «طيران الإمارات»، الشريك العالمي للمجلس الدولي للكريكيت ICC، مجدداً بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2023، التي انطلقت منافساتها أمس في الهند، وتستمر حتى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان صحافي: «مع انطلاق النسخة الـ13 من البطولة، تعرض (طيران الإمارات) مقطع فيديو مرحاً، يظهر فيه اللاعب الهندي دينيش كارثيك، وهو يستمتع بإثارة المباريات مباشرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وهو يجلس في الدرجة السياحية الممتازة. وستتوافر هذه الدرجة الجديدة على رحلات الناقلة إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري».

وتقام مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال لعام 2023 في 10 مدن هندية، بمشاركة 10 فرق من الدول التي تشتهر باللعبة، بما فيها فريق إنجلترا حامل اللقب لعام 2019. وقد وصلت الكأس الفضية والذهبية بالفعل إلى الهند قبل انطلاق البطولة.

وستقام أول 45 مباراة في أحمد أباد وحيدر أباد ودارمشالا ودلهي وتشيناي ولكناو وكولكاتا وبنغالورو وبونا ومومباي في دور التأهل لمباريات نصف النهائي، التي ستقام على ملعب وانكيدي في مومباي وحدائق عدن في كولكاتا. وتقام المباراة النهائية يوم 19 نوفمبر على ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد، الذي يُعدّ أكبر ملعب رياضي في العالم، ويتسع نحو 132 ألف متفرج.