الامارات | «متباهي عذبة» يحصد كأس الوثبة في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «متباهي عذبة»، لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة، والذي تبلغ جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم يوم 04/10/2023 بمضمار تولوز الفرنسي. ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها.

واجتذب السباق تسعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست لمسافة 2100 متر، وأكد «متباهي عذبة» حسن ترشيحه، حيث جاء فوزه بفارق 6.5 أطوال عن وصيفته المهرة «زوينا ستار» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة ألكساندر جافلان، فيما حل ثالثاً «المادورا» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون.