الامارات | عدنان الهولي: كأس «سوبر الصالات» يبشر بموسم استثنائي للبطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الصالات بنادي البطائح، عدنان الهولي، أن فوز فريقه بكأس «سوبر الصالات»، أول من أمس، على حساب خورفكان بركلات الترجيح 5-4، يبشر بموسم استثنائي، معبّراً عن سعادته باللقب الأول في المسابقة.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا النقلة النوعية التي أصبحت عليها كرة قدم الصالات في الدولة، الأمر الذي يشجعنا دائماً على أن نبدأ بأفضل الجهود التدريبية خططياً وأثناء خوض المباريات، لمواكبة التطوّر الطيب الذي تحققه اللعبة بشكل تدريجي».

وتابع: «نثمّن الجهود التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي، واللجنة التنفيذية للصالات، التي أسهمت في رفع سقف تطلعات فريق البطائح للصالات لمزيد من النجاح».

وأوضح: «شخصياً، أعتز بكون هذا الإنجاز هو ثامن إنجاز لي كمدرب أقود به البطائح للفوز بالمركز الأول في ست سنوات، وهي: بطولتا الدوري، ومثلهما في كأس الاتحاد، ومرتان كأس الإمارات، وبطولة خورفكان الدولية، إضافة إلى (كأس السوبر) الحالية، كما نعتز في فريق البطائح أننا لعبنا 13 مباراة نهائية وحققنا أرقاماً جديرة بالفخر». وأضاف: «تركيزنا الحالي هو الاستحقاقات المقبلة، إذ تنتظرنا بطولة الدوري، وهدفنا إسعاد الجمهور فيها أيضاً».

عدنان الهولي:

• «نعتز في فريق البطائح بأننا لعبنا 13 مباراة نهائية.. وحققنا أرقاماً جديرة بالفخر».