الامارات | منتخب الكاتا يدشن استعداداته لبطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ منتخب الإمارات للكاتا غداً معسكره بصالة نادي الشارقة الرياضي، استعداداً لبطولة العالم، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وذلك بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة أكثر من 31 دولة.

وبدأت استعدادات مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، للمشاركة في عدد من البطولات منها البطولة العربية بتونس في نوفمبر المقبل، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية بالفجيرة في نوفمبر المقبل، والبطولة العربية لأندية الرواد والرجال والسيدات والشباب والشابات في ديسمبر المقبل بالرباط.

وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد قائمة منتخب الشابات للمشاركة في البطولة العربية في تونس، وتضم المدربة نوال محمد، واللاعبتين عائشة أمين مبارك لوزن تحت 52 كغم، وريان سبيل عبدالله لوزن تحت 48 كغم.