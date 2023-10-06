الامارات | انضمام 4 دول جديدة إلى الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية (إفهار)، خلال اجتماعها السنوي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في باريس انضمام أربع دول جديدة لمظلة الاتحاد، هي: الكويت، تشيلي، بوليفيا، الأورغواي، كما شهد الاجتماع انتخاب ممثلي أربع دول في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي هي: فرنسا، المغرب، عمان، السعودية التي حجزت مقعدها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية منذ تأسيسه.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية فيصل الرحماني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، استعراض واقع السباقات الحالية في كل الدول، والنقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربية، وارتفاع عددها بكل دول العالم، ما يؤكد حسن برامج التخطيط التي يطبقها الاتحاد الدولي وانسجامه مع خطط الدول الداعمة لنهضة مسيرة الخيل العربي.

من جهته، قال فيصل الرحماني: «فخورون بالمرحلة التي وصل إليها الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية والازدهار الكبير الذي تشهده كل دول العالم الذي بات واقعاً نعيشه خلال أجندة السباقات التي ارتفعت بطريقة مميزة ورائعة تنسجم مع الأهداف التي تم وضعها منذ بداية تولينا المهمة في الاتحاد الدولي»، مضيفاً: «نشهد اليوم توسعاً كبيراً في دائرة أعضاء الجمعية العمومية وانضمام أعضاء جدد، ما يعني امتداد وشمولية خططنا وبرامجنا لجميع الدول، وانفتاحها بتشجيع مستمر للاتحادات ومضامير العالم لتعزيز وجود سباقات الخيل العربية في أجندة نشاطاتهم وفعالياتهم في الفروسية، الأمر الذي يؤكد المكانة المتقدمة لبرامج الاتحاد الدولي والتعاون المميز من جميع الأعضاء».

فيصل الرحماني:

• «فخورون بالمرحلة التي وصل إليها الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وازدهاره الكبير».