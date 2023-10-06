شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين ناريتين بين الاتحاد السكندرى والجونة وفاركو مع سيراميكا.

موعد مباراة الاتحاد والجونة

يصطدم فريق الاتحاد السكندرى فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، بفريق الجونة على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تلقى الاتحاد الهزيمة من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما سقط الجونة أمام زد بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث حقق الفوز فى مباراة، وخسر مثلها ولم يتعادل حتى الآن، وسجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

فى المقابل يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يتذوق الفوز حتى الآن، سجل لاعبوه هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.

موعد مباراة فاركو وسيراميكا

يواجه فريق فاركو فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق سيراميكا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط فاركو أمام المصرى بهدف نظيف فى الجولة الماضى، بينما سقط سيراميكا أمام الاتحاد بهدف نظيف فى الجولة الماضية.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بدون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراتين ولم يفز أو يتعادل حتى الآن، ولم يسجل لاعبوه أى هدف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

فى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز السادس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بدون رصيد من النقاط، حيث خسر المباراة التى لعبها وتم تأجيل الأخرى، ولم يسجل لاعبوه أى هدف واستقبلت شباكهم هدفا.