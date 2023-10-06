شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: المفاجآت تغيب عن القائمة الدولية للحكام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن القائمة الدولية لحكام الساحة والمساعدين 2024 لم تشهد تغييرا عن الموسم الماضي، ولم تكن هناك إضافة أو استبعاد لأحد، بل أرسل اتحاد الكرة القائمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا دون أن تشهد تغييرا.

وأضاف عقل في استوديو الرياضة بتليفزيون الخليج 365 أن القوائم الدولية للحكام كما هى: إبراهيم نور الدين – محمود البنا – أمين عمر – محمد معروف - أحمد الغندور - محمود ناجى، وتابع عقل أن قائمة المساعدين أيضا كما هي وضمت: أحمد حسام طه - محمود أبو الرجال - سمير جمال – أحمد توفيق – يوسف البساطى - هانى عبد الفتاح – سامى هلهل.

جاء هذا خلال تحليل عقل لأداء التحكيم في مباراتي الخميس بافتتاح الجولة الثالثة لدوري نايل، والبداية كانت مع مباراة زد وبلدية المحلة التي انتهت بتعادل الفريقين 3/3، ولقاء سموحة والمقاولون العرب التى انتهت بفوز الفريق السكندري 2/1.