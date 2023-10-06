مينيسوتا تمبروولفر يهزم دالاس في أبو ظبي

الرياص - اسماء السيد - أبوظبي: فاز مينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 111-99 الخميس في قاعة الاتحاد بجزيرة ياس، في أول مباراة ضمن مواجهتين تمهيديتين تقام بينهما في أبوظبي استعداداً للموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة (أن بي إيه).

ويلتقي الفريقان مجدداً السبت في القاعة نفسها.

وحل مينيسوتا في المركز الثامن في المنطقة الغربية لموسم 2023، قبل أن يخسر في الدور الأول من "البلاي أوف" أمام دنفر ناغتس 1-4، فيما أخفق دالاس مافريكس، بطل نسخة 2011 بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وتحت أنظار عدد من المشاهير بينهم النجم البرازيلي السابق رونالدو وأسطورة لوس أنجليس ليكرز كريم عبد الجبار، بدأ مينيسوتا المباراة أمام دالاس بقوة وانهى الربع الأول لصالحه 37-19 بعدما وصل الفارق في بعض الفترات الى 20 نقطة(29-9).

من جهته، عانى دالاس مافريكس للتسجيل، باستثناء نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 14 نقطة من أصل 19 لفريقه في أول عشر دقائق.

ولم يختلف الحال في الربع الثاني مع استمرار تفوق مينيسوتا والذي انهى الشوط الأول متقدما 66-49.

ورغم إراحة دونتشيتش الذي سجل 25 نقطة في الربعين الأولين وكان أفضل مسجل في المباراة، تحسن اداء دالاس وقلص الفارق الى 5 نقاط (72-77)، لكن مينيسوتا عاد بقوة وانهى الربع الثالث 74-87 ثم المباراة بفارق 12 نقطة (111-99).

و كان الدومينكاني كارل-أنتوني تاونز أفضل مسجل في مينيسوتا برصيد 20 نقطة.

وقال الكندي الكنسدر ووكر الذي سجل 11 نقطة للفريق الفائز "مسرورون لوجودنا في ابوظبي، كانت المباراة جميلة ومهمة بالنسبة للاعبين الشباب للمشاركة بها وزيادة ثقتهم وتعودهم على ثقافة الفوز".

وتستضيف العاصمة الإماراتية المباراتين، كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والتي دشنت عام 2022 بين فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس الذي فاز في المباراتين (123-113 و118-109).

استقطاب خليجي

واستثمرت الدول الخليجية في كرة السلة مؤخراً، من خلال استضافة مباريات تمهيدية في أبوظبي، واستحواذ صندوق الثروة السيادية القطري على حصة في المجموعة المالكة لنادي واشنطن ويزاردز لكرة السلة، وفوز الدوحة بشرف استضافة كأس العالم للرجال عام 2027.

كما زار "الملك" ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز السعودية في أيلول/سبتمبر، وشارك في حصتين تدريبيتين مع لاعبي المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين وبعض لاعبات المنتخب الأول للسيدات.

وتستقطب منطقة الخليج كذلك عددا متزايدا من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2022 في قطر، واستضافة اربعة سباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد في الموسم الحالي في البحرين وابوظبي وجدة والدوحة، بالإضافة إلى الغولف والتنس والملاكمة للوزن الثقيل.

واعلنت السعودية الاربعاء نيتها التقدم بالترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما كانت دخلت بقوة على خط سوق انتقالات كرة القدم، فضمت إلى دوري المحترفين لديها عددا كبيرا من نجوم اللعبة بدءا من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح عهد الجذب إلى المملكة برواتب هائلة.