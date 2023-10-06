شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب الطائرة على تونس بتصفيات أولمبياد باريس ليقترب من التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على نظيره التونسى بنتيجة 3/2 فى خامس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023 .

وبهذه النتيجة يقترب منتخب مصر من التأهل لأولمبياد باريس فى ظل تقدمه فى التصنيف الأفريقى ويتبقى له مواجهتين فى التصفيات أمام تركيا وفنلندا.

وكان منتخب رجال الكرة الطائرة، قد خسر أمام نظيره السلوفينى بنتيجة 3/1، فى إطار رابع مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الخسارة من صربيا 3/1 الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات الأحد قم الحصول على راحة الإثنين.

وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت الماضى أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس الماضى استعدادا للمنافسة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته أمام تركيا يوم 7، ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.