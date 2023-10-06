شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى.. كهربا والسولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل غياب أكثر من لاعب فى الأهلى عن الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأحد، فى الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث يتواصل غياب صلاح محسن ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وخالد عبد الفتاح، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد للإصابة، ومعهم محمود كهربا للإيقاف.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع علي معلول وموديست وإمام عاشور في نصف نهائي كأس مصر، لينتظر المارد الأحمر الفئز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

على صعيد متصل أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، وكان ينقصنا الهدوء وثقة اللاعبين، وهو ما تسبب في بعض المشاكل لاسيما أن لاعبي إنبي اعتمدوا على الكرات المرتدة.

وقال كولر خلال تصريحات تليفزيونية: "في الشوط الثاني دخلنا اللقاء بجدية وأحرزنا هدفا ثانيا ونشطنا هجوميا وأهدرنا عدة فرص، ولم يكن لدينا نفس الإصرار والوضوح الذي كنا عليه في الشوط الأول، ولكن أحرزنا الهدف الثالث وهو ما أراحنا في المباراة".

وأردف: "المهم بالنسبة لي هو الوصول إلى النهائي، والآن أصبح أمامنا فرصة لتحقيق لقب جديد، وكل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد، والمباراة القادمة بالنسبة لنا تكون أهم مباراة في الموسم".

واستطرد كولر: "كل فرد في المجموعة مطالب بالعمل من أجل الفريق ولا أحب أن يبحث كل فرد أن يضع نفسه في المقدمة، ولا بد أن يعمل الجميع من أجل المجموعة.. وسعيد جدا بوجود الجمهور ودعمه وأن يتاح لهم الحضور بعدد كبير، وسعادتي تزداد في وجودهم بأعداد كبيرة".