«نفسي اعتزل في الأهلي».. حسام عاشور يطلب العفو والسماح من الخطيب وجماهير النادي

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، باعتذار إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإلى جماهير النادي بعد خلافه عقب الرحيل عن المارد الأحمر.

وقال عاشور، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء الخميس: “أعتذر للكابتن محمود الخطيب ولجمهور الأهلي ولأي فرد داخل المنظومة”

وأضاف: "أحب الخطيب على المستوى الشخصي، وأنا تحت أمر الأهلي لانه بيتي “.

واختتم حسام عاشور تصريحاته قائلاً: "لو عاد بي الزمن لأنهيت مسيرتي في النادي الأهلي ولا ألعب في أي نادي آخر”.

وأوضح: “رحيلي عن الأهلي كان قرار رينيه فايلر المدير الفني السابق، وخلال فترته الأخيرة كان التعامل بيني وبينه يشهد أزمات كثيرة”.

وواصل: “فايلر أبلغ لجنة التخطيط بأنه لا يريدني ولن يتدرب معي، وفي آخر فترة كان يعاملني بطريقة غير جيدة وبالرغم من ذلك لم أقرر الرحيل في وقتها، أحترم لجنة التخطيط جدًا ولكني حزنت بعدما جلسوا معي وأبلغوني بالقرار”.

وتابع قائد الأهلي السابق: “لجنة التخطيط أبلغوني بأن أمامهم أكثر من خيار بشأني، الأول تنظيم مباراة اعتزال والسفر إلى الخارج وأحصل على دراسات أو العمل في قناة الأهلي، ولكن كان صعب علي أن يقول لي لا نريدك”.

وشدد: “أزمتي كانت بسبب سوء الظروف، فايلر هو من قال لا أريد حسام عاشور، وأنا تقبلت الأمر ومشواري انتهى، ويوجد أشياء حدثت رغمًا عني، لو عاد بي الزمن سأنهي حياتي داخل الأهلي، الخطيب وأعضاء مجلس إدارته على رأسي، هذا ليس ندمًا ولكن أقول لهم لا أريد أن يغضب مني أحد”.

واستأنف: “حققت 39 بطولة وكنت أتمنى أن أستمر في الأهلي لعام آخر لأكون أكثر لاعب تتويجًا بالبطولات في العالم، كنت أتمنى أن يكون لي مباراة اعتزال، كل لاعب يحلم بأن يعتزل في الأهلي وهذا شيء يشرفني، الأهلي كل شيء بالنسبة لي، وبالتأكيد أريد أن تكون مباراة اعتزالي في الأهلي وأسعى لذلك”.

وأتم: “كل حياتي في الأهلي لمدة 20 سنة، كان صعب علي أن أرحل بهذه الطريقة وحزين أن تكون النهاية بهذا الشكل”.

وكان رحيل حسام عاشور عن النادي الأهلي قبل 3 سنوات، قد أحدث ضجة كبيرة خاصًة بعد إفشاء القائد التاريخي للفريق أسرار جلسات التفاوض بعد فشلها.