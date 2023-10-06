شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية لمستبعدى الإسماعيلى من مواجهة الأهلى مع فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى يقيادة إيهاب جلال مساء اليوم، الجمعة، مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادى، يشارك فيها اللاعبون المستبعدون من مواجهة الأهلى، المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحرص إيهاب جلال على تجهيز لاعبيه البدلاء فنياً وبدنياً عن طريق المباريات الودية بإستمرار حتى يكونوا جاهزين للإستعانة بجهودهم فى أى توقيت مع التشكيل الأساسى.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر بعد غد الاحد بستاد برج العرب بالجولة الثالثة للدوري المصري.

وخاض الأهلي هذا الموسم 5 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والخامسة أمام انبى بكأس مصر.

وتأكد غياب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.