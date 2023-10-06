شكرا لقرائتكم خبر عن أين سيقام نهائي كأس العالم 2030؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة.

وتوقع ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية إقامة النهائي في بلاده، لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قال: إن الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء.

وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن «يتوج» المغرب جهوده بالاحتفال «بنهائي تاريخي في استاد الدار البيضاء».

وتدخلت الأرجنتين أيضاً؛ إذ عبر مسؤولون حكوميون والاتحاد الوطني للعبة عن الرغبة في استضافة «أكثر من مباراة واحدة» في النهائيات.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالاً بمرور 100 عام على المسابقة.

وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الرباط، لمناقشة التحضير للبطولة.

وستحتضن ست مدن مغربية مباريات كأس العالم.

وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم إلى اتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.