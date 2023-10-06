شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي: مباراة الجزيرة أشبه بمباراة شطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

تصوير: محمد شعلان

استبق الصربي ماركو نيكوليتش المدير الفني لشباب الأهلي مباراة فريقه أمام الجزيرة في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بتصريحات واثقة بقدرات وإمكانات «الفرسان» بقوله إن عنده أكبر فريق في العالم، مشدداً على أنه يعي ويُعني ما يقول.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الذي عقد في قاعة المؤتمرات بقلعة «الفرسان» في النهدة؛ حيث أكد نيكوليتش جاهزية فريقه لخوض المباراة المقررة في الثامنة من مساء السبت على أرض استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ورداً على سؤال «الخليج الرياضي» بخصوص جاهزية اللاعبين للمباراة خاصة المدافع وليد عباس وكارتابيا بعد خروجهما بداعي الإصابة في مباراة الوحدة السابقة بقوله: «قمنا للتحضير للمباراة بشكل جيد جداً وسنلعب مباراة فنية تكتيكية جداً ونريد فقط الدعم من المدرجات، وبالنسبة للجاهزية لن أخص لاعبين بعينهم، أنا أؤكد أن عندي أكبر فريق في العالم، وأحسن 11 لاعباً على مستوى الجاهزية هم من سيشاركون في مباراة الجزيرة، ولدينا الكفاية من اللاعبين وجميعهم بمستوى الجاهزية المطلوبة وبالنسبة لي ستكون مباراة حسابية، هي مباراة شطرنج أكثر من كونها كرة قدم».

وأضاف المدرب: « نلعب المباراة بعد 4 انتصارات ولكنها بالنسبة لي بيانات إحصائية أصبحت للتاريخ ولن يكون لها معنى إذا لم نكمل على المنوال نفسه، والجزيرة فريق قوي يضم عناصر ذات كفاءة عالية والكثير من التكتيك والسرعة، ويمكن القول إن لديهم كفاءة فردية، وأنا دائماً عندي الإيمان والثقة في جميع لاعبي فريقي وهم جميعهم بالنسبة لي الأفضل في العالم».

وتابع: « سنلعب مباراة فنية تكتيكية وثقتي كبيرة ونتمنى من جمهورنا دعم الفريق من المدرجات فهذا مؤثر جداً في إحساس اللاعبين بالدعم».