شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يتحدث عن صفقة مهمة.. وغياب الفوز يقلق جماهيره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، أن فريقها الكروي الأول سيغلق تعاقداته بشكل رسمي، بعد أن يعلن الجمعة عن صفقته الأخيرة في «الميركاتو» الصيفي.

وقال د. عدي الربيعي، عضو الهيئة الإدارية للنادي: إن «الإدارة تعاقدت مع لاعب مهم سيتم الإعلان عنه، ما أن تصل بطاقة الاستغناء الرسمية التابعة له».

وأوضح أن «الصفقة جاءت وفق رغبة المدير الفني لفريق الشرطة الأول لكرة القدم أحمد صلاح، في سعيه لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل».

من جانب آخر، اختتم فريق الشرطة سلسلة نتائجه غير المقنعة في معسكره التدريبي الذي أقيم له في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، عندما خرج متعادلاً مع فريق دهوك 0-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ملعب برايتي في مدينة أربيل.

وغاب الفوز عن فريق الشرطة في مبارياته التجريبية الأربع، حيث خسر أمام نوروز بهدف دون مقابل، بينما تعادل مع فريقي الحدود ونفط البصرة 1 -1.

وأدخلت هذه النتائج بعض المخاوف والقلق إلى نفوس أنصار فريق الشرطة، لاسيما أن الفريق يضم في صفوفه أبرز لاعبي العراق، فضلاً عن نوعية متميزة جداً من المحترفين، وهذه المخاوف دعت بعض أنصار الفريق إلى مطالبة إدارة النادي بضرورة التحرك السريع لتسمية مدرب جديد للفريق من الذين يمتلكون الخبرة والمقدرة على قيادة فريق كبير بحجم وتاريخ الشرطة.

ويعود فريق الشرطة الجمعة إلى العاصمة العراقية بغداد لغرض مواصلة استعداداته لمواجهة فريق القوة الجوية في كأس السوبر،ولم يتم تحديد الموعد النهائي لهذه المباراة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.