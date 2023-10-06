الامارات | نونيز يصدم محمد صلاح.. ويهدر أغرب فرصة لليفربول (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم الأوروغوياني داروين نونيز جماهير ناديه ليفربول بإهداره أغرب فرصة في الموسم على الإطلاق خلال مباراة "الريدز" مع ضيفه سان جيلواز البلجيكي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي التي انتهت بشق الأنفس لمصلحة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بهدفين دون مقابل.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي أهدر نونيز كرة مستحيل أن لا تعانق الشباك في الدقيقة 16 بعدما مرر له النجم المصري محمد صلاح كرة على طبق من ذهب أمام المرمى الخالي لكنه سدد برعونة بجوار القائم وسط دهشة كلوب وصلاح وبقية نجوم ليفربول خصوصاً أن مثل هذه الكرات لا يضيعها لاعب هاوٍ فكيف لاعب تعاقد معه ليفربول مقابل 75 مليون يورو؟!.