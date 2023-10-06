بمشاركة الأهلي والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للموسم الجديد، بمشاركة أربعة فرق مصرية.

ويشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا من مصر، فريقي الأهلي وبيراميدز، بينما يشارك في كأس الكونفدرالية الزمالك وفيوتشر.

وتقرر أن تقام قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في موعد الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل وقائع قرعة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على قناته "يوتيوب"، وأيضا على شبكة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتحديدا عبر القناة الإخبارية.

وكان النادي الأهلي صعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي بينما صعد فريق بيراميدز بعد إقصاء الجيش الروندي.

وفي المقابل صعد فريق الزمالك لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب أرتا سولار الجيبوتي، بينما صعد فيوتشر بعد إقصاء سنوجو بطل تنزانيا.

تصنيفات الأندية في دوري أبطال أفريقيا

-التصنيف الأول: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي.

-التصنيف الثاني: صنداونز الجنوب أفريقي، بيراميدز، حوريا كوناكري الغيني، بترو أتلتيكو الأنجولي.

-التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري، الهلال السوداني.

-التصنيف الرابع: فيتا كلوب الإنجولي، القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فايبرز.

تصنيف أندية كأس الكونفدرالية:

-التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز يونايتد النيجيري.

-التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرادا الأنجولي، وديابل نوار الكونغولي.

-التصنيف الثالث: أكاديمكا دو ليبوتو الأنجولي، دريمز الغاني، أكاديمية سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

-التصنيف الرابع: الملعب المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، والهلال الليبي.