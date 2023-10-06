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"قعدت في الأهلي أكثر من بيتي".. حسام عاشور يقدم اعتذاره للخطيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - قدم حسام عاشور لاعب الفرق الأول للنادي الأهلي السابق اعتذاره لمحمود الخطيب بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي الأحمر في الفترة الماضية.

قال حسام عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: "جلست في النادي الأهلي أكثر من بيتي، قضيت عمري كله في الأهلي والنادي فوق رأسي".

أضاف "عاشور": "فايلر سبب رحيلي عن الأهلي و لا أعرف إلى الآن سبب رفضه لوجودي في الفريق، ومحمود الخطيب قيمة وقامة، وأعتذر له ولأي شخص أغضبته داخل الأهلي"

أكمل: "لجنة التخطيط عرضت على إقامة مباراة اعتزال والحصول علي دورات بالخارج والعمل بقناة الاهلي، وكان نفسي اعتزل في النادي، ولو رجع بيا الزمن كنت هعتزل في الأهلي".

أتم تصريحاته: جمهور الأهلي هو كل شيء بالنسبة لي، الحمد لله الكل يحترمني وهو أفضل شيء حدث لي في حياتي، والنادي هو من عمل اسم حسام عاشور وجعل الجميع يعرفه".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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