قبل القرعة.. نجم الأهلي السابق يخشى مواجهة الأحمر هذا الثنائي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الأفضل للفريق الأحمر في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تجنب مواجهة بيراميدز والنجم الساحلي التونسي.

وقال رمضان السيد خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "

أرى من وجهة نظري الأفضل للأهلي في دور المجموعات تجنب مواجهة بيراميدز وعدم الصدام معه مبكرا".

وأكمل: "وأيضا أرى أن النجم الساحلي التونسي سيكون خصما صعبا لذلك من الأفضل ألا يصطدم الأهلي بمواجهته في دور المجموعات".

وشدد في نهاية حديثه: "بالتأكيد فريق الأهلي أصبح قويا ومتماسكا تحت قيادة كولر، والفريق تحول بشكل كبير على المستوى الدفاعي منذ الخسارة بخماسية أمام صنداونز في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن قرعة بطولة دور أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تقام اليوم في دولة جنوب أفريقيا.