كأس ليبرتادوريس: بوكا جونيورز يلحق بفلوميننسي الى النهائي

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو: بلغ بوكا جونيورز الارجنتيني نهائي كأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية لكرة القدم، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي 4-2 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وضرب العملاق الارجنتيني موعدًا مع فلوميننسي البرازيلي في النهائي.

وكان بوكا جونيورز افتتح التسجيل عبر مهاجمه الاوروغوياني المخضرم إدنسون كافاني (23)، قبل ان يُطرد ماركوس روخو في الدقيقة 66، الامر الذي اتاح لبالميراس العودة ومعادلة النتيجة عبر الاوروغوياني خواكين بيكيريس (73).

ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح بعدما كانت انتهت نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال سيرخيو روميرو حارس المنتخب الأرجنتيني السابق بعد ادائه البطولي "عمري 36 عاما وأنا في السن الذي أحب فيه الاستمتاع، وبالنسبة لي ركلات الترجيح هي متعة".

ويملك بوكا جونيورز فرصة الظفر باللقب للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبندينتي، فيما يبحث فلوميننسي عن لقبه القاري الاول على الاطلاق.

وكان النادي البرازيلي تأهل الى النهائي بتغلبه على مواطنه انترناسيونال 2-1 الاربعاء (3-2 في مجموع المباراتين) ليضمن العبور الى النهائي المرتقب الذي سيقام على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو.

يذكر ان الفائز بكأس ليبرتادوريس سيمثل قارة اميركا الجنوبية في بطولة العالم للاندية المقررة في السعودية في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وسبق لفلوميننسي ان بلغ نهائي ليبرتادوريس مرة واحدة في تاريخه وكان ذلك عام 2008 عندما خسر امام ليغا ديبورتيفا أونيفرسيتاريا الاكوادوري بركلات الترجيح.