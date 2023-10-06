شكرا لقرائتكم خبر عن آسياد هانغجو يهدي رياضة الإمارات أكبر حصاد في تاريخها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت رياضة الإمارات ذهبية وبرونزيتين الجمعة في اليوم الثاني من منافسات الجوجيتسو،إضافة إلى فضية وبرونزية في قفز الحواجة ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية،لترفع بعثتنا في «آسياد هانجو» رصيدها إلى 16 ميدالية،وهو الأكبر في تاريخ المشاركة بدورة الألعاب القارية،كاسرة رقم آسياد جاكرتا في 2018( 13 ميدالية).

وكانت الإمارات دشّنت منافسات الجوجيتسو الخميس بنيل 4 ميداليات (ذهبية و3 فضيات)، لترفع رصيدها الحالي في اللعبة إلى سبع،والكلي في كل الألعاب إلى 16، بينها 3 ذهبيات.

وفازت أسماء الحوسني بذهبية تحت 52 كلغ على حساب الصينية مياو جيي، في حين خسرت حصّة الشامسي أمام الفيليبينية جينا كايلا التي نالت برونزية نفس الوزن.

وقالت أسماء الحوسني (20 عاماً) بعد تتويجها«كانت مباريات اليوم قوية للغاية، وأصعبها في النهائي، ولحسن الحظ تدرّبت جيداً (قبل الدورة)».

تابعت «استعددت للدورة منذ 4 سنوات، كانت تحضيراتي جيدة ومطالبة بهذه الذهبية لبلدي مهما حدث».

وأكّدت اللاعبة الشابة ان هتافات الجماهير الصينية في الصالة الداعمة لجيي«لم تؤثر علي، وأنا أيضاً كان لدي جمهوري في المنزل (دعم العائلة). كانت مباراة صعبة، ولكن كنت اعلم انني استحق نيل الذهبية».

واعتبرت ان تطور الجوجيتسو في الإمارات«يعود إلى دعم قادتنا ومدربينا، وأنا ممتنة لكل هؤلاء».

كما احرزت شمسة العامري برونزية تحت 57 كلغ، بفوزها على الأردنية ياسمين العلمي.

وشهد وزن تحت 77 كلغ، مباراة عائلية، حين أكمل مهدي العولقي (20 عاماً) التألق الإماراتي في اليوم الثاني، باحرازه البرونزية على حساب شقيقه الأصغر فرج (19 عاماً).

ونال عمر المرزوقي على صهوة (داليدا فان دي تسوتهوف) فضية قفز الحواجز للخيول بتوقيت42.31 ث، وعبدالله المرّي البرونزية على صهوة (جيمس في دي أودي هايهوف) 42.45 ث.