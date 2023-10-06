الامارات | الاتحاد السوري لكرة السلة يفرض رسوم اشتراك جديدة على ممثلي وسائل الإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عن رسوم اشتراك جديدة لممثلي وسائل الأعلام، لتغطية منافسات بطولة الدوري، تتراوح بين 30 وحتى 50 ألف ليرة سورية، مقارنة بـ 10 إلى 30 ألف ليرة في الموسم الماضي.

ونشر الاتحاد السوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اللائحة التفصيلية، لرسوم الاشتراك والحصول على الموسمية لبطولة الدوري، وجاءت في أدناها بقيمة 30 ألف ليرة سورية، لممثلي وسائل الأعلام الرسمية والأندية، مقابل رسم اشتراك للوسائل الخاصة وصفحات الـ "فيسبوك" والمنصات الرقمية تبلغ 50 ألف ليرة سورية.