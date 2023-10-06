مفاجأة.. ميسي قد يعود إلى برشلونة في يناير

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرشح للعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي عاد اسمه ليتردد مجدداً بشأن إمكانية أن يرتدي قميص فريقه السابق مجدداً.

وقالت الصحيفة إن "أفضل لاعب في العالم 7 مرات مرشح للعودة إلى كامب نو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مستغلاً العطلة الشتوية التقليدية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونظراً للغياب المتوقع لفريقه عن التصفيات".

وأشارت: "عدم مشاركة إنتر ميامي في التصفيات ستمنح الدولي الأرجنتيني راحة في غضون أسابيع قليلة، والتي يمكن أن يستغلها للعودة إلى برشلونة في بداية عام 2024 ويحصل على فرصة وداع مثالية للنادي الكاتالوني بعدما غادر الفريق بطريقة درامية في 2021 إلى باريس سان جيرمان".

واختتمت "سبورت": "ميسي قد يكرر قصص مشابهة لانتقال لاعبين من الدوري الأمريكي للسبب نفسه، مثل ديفيد بيكهام إلى ميلان في 2010 وتيري هنري إلى آرسنال في 2012".