شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي جدة» يشع في «الجوهرة» مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار مساء الجمعة نحو ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز «الجوهرة المشعة» في جدة حيث يتجدد «ديربي» عروس البحر الأحمر بين القطبين والغريمين الأزليين الاتحاد والأهلي بعد أن توقف استثنائياً في الموسم الماضي بسبب هبوط الأهلي التاريخي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

اللقاء الذي ينطلق عند الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات،وتنقله قنوات ssc يحمل الرقم 29 على مستوى دوري المحترفين منذ انطلاقته في 2008-2009،وخلال 28 مواجهة كانت الغلبة لمصلحة الأهلي بـ11 انتصاراً مقابل 9 انتصارات للاتحاد، وحضر التعادل في 8 مباريات.

وبين آخر لقاء جمع الغريمين في نسخة 2021-2022 ولقاء الجمعة فوارق شاسعة،تبدأ من صعود القيمة السوقية لنجوم الفريقين لنحو 6 مرات أكثر، لتصبح 400 مليون يورو بدلاً من 70 مليون يورو،وهذا انعكاس لمرحلة الاستقطابات الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي في الموسم الحالي.

يدخل الاتحاد بطل الموسم الماضي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 19 نقطة،في حين يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 16 نقطة،ما يجعل النقاط الثلاث خطوة هامة في اتجاه تقدم «العميد»للصدارة المؤقتة على حساب التعاون بفارق الأهداف،والأهلي سيحسن مركزه إلى الأمام،فيما الخسارة ستضرب اتجاه الخاسر.

فنياً،الموازنة بين المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد،والألماني يايسله مدرب الأهلي يحكمها الكتلة العناصرية التي يستلح بها كل مدرب.

في الاتحاد يعود النجم الفرنسي كريم بنزيمة لقيادة هجوم «العميد» بعد غيابه عن عدد من المباريات للإصابة،وبجانيه سيتواجد المغربي عبد الرزاق حمد الله صاحب ثلاثة أهداف في آخر انتصار للاتحاد على الأهلي،ويشكل الفرنسي كانتي والبرازيلي فابينيو القوة الضاربة في وسط الاتحاد،بينما يتولى البرازيليان كورنادو ورومارينهو صناعة الإضافة ودور القادمين من الخلف والعبقرية الفردية.

في الأهلي،الآمال معقودة على عبقرية وقتالية الإيفواري كيسي الذي قدم نفسه كأهم الوافدين الجدد في الأهلي بالإضافة للنجم الجزائري رياض محرز صاحب 4 تمريرات حاسمة و3 أهداف والذي سيكون في اختبار قوي لمقدرته على قيادة الأهلي.

وينتظر عشاق الأهلي أن يستعيد البرازيلي فيرمينو حاسته التهديفية التي توقفت بعد ثلاثية الافتتاح أمام الحزم،ويشكل الإسباني غابي والفرنسي ماكسيمين إضاءات مهمة في خطي الوسط والهجوم.

أبرز الغيابات في الفريقين يتصدرها أحمد شراحيلي المصاب في دفاع الاتحاد،والتركي ديميرال في دفاع الأهلي الذي يشكو من إصابة عضلية.

من الأقرب للفوز؟

من الصعب الحكم على أفضلية فريق على الآخر في ظل النتائج الأخيرة التي شهدت تعادل الاتحاد مع الفيحاء والأهلي مع الاتفاق من دون أهداف،إضافة إلى كون الديربي دائماً لا يخضع لمقاييس على الورق بقدر ما يكون الحكم لما يحدث على أرضية الملعب.

وعلى ملعب الأول بارك تقام عند السابعة مساء مباراة النصر وضيفه أبها،في لقاء تذهب الاحتمالات الفنية صوب كريستيانو رونالدو ورفاقه بعد سلسلة الانتصارات المتوالية على مستوى جميع الاستحقاقات ،كان آخرها على حساب الطائي 2- في الدوري.

يدخل النصر وهو في المركز الرابع برصيد 18 نقطة،وفوزه سيشدد الخناق على التعاون والهلال والاتحاد،في حين يحتل أبها المركز السادس عشر ويدخل المباراة تحت قيادة المدرب جورج تيميش بعد إقالة البولندي تشيريلاف ومعاونيه نتيجة لسوء النتائج التي كان آخرها الخسارة 0-1 من الرياض في الأسبوع الثامن.