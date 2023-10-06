شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين دبا الحصن ودائرة الخدمات الاجتماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل نادي دبا الحصن، وفداً من دائرة الخدمات الاجتماعية بمدينة دبا الحصن، لبحث سبل التعاون وعقد شراكة مجتمعية بين النادي والدائرة، لتحقيق تنمية مستدامة وتنسيق الفعاليات والملتقيات والبرامج المجتمعية المشتركة وتطوير الأعمال التطوعية بين الطرفين.

ضم الوفد عبد الله محمد سبيعان الطنيجي، مدير فرع الدائرة وعدد من الموظفين، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد عبد الله الطربان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع، استعراض العديد من الفرص المحتملة، لتعزيز التعاون بين النادي ودائرة الخدمات الاجتماعية، كما تم تأكيد أهمية تنسيق الفعاليات والملتقيات المشتركة، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز الصحة والعافية في المجتمع، كما تم التحدث عن تطوير الأعمال المشتركة بين أعضاء النادي وأفراد المجتمع، بهدف تعزيز روح التطوع والمشاركة المجتمعية. وتم تأكيد أهمية بناء برامج توعية وتثقيفية، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والصحية.

وأشار الدكتور محمد المطوع، إلى أن نادي دبا الحصن يسعى بجدية إلى أن يكون شريكاً استراتيجياً لكافة المؤسسات في مدينة دبا الحصن، وأكد أن الاجتماع يمثل بداية مهمة لتطوير تعاون مثمر مع دائرة الخدمات الاجتماعية، كما أعرب عن التزام النادي بتنظيم فعاليات وبرامج مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة وتعزز التواصل والمشاركة المجتمعية.