ليفربول وروما يقدمان أوراق اعتمادهما للمنافسة على لقب الدوري الأوروبي

دارت الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي تمكن خلالها فريق ليفربول الإنكليزي من تأكيد بدايته القوية في المسابقة بفوز جديد على سان غيلواز البلجيكي بنتيجة 2-0، سجلهما ريان جرافينبيرش وديوغو غوتا.



وحقق نادي روما الإيطالي فوزا قويا على سيرفيت السويسري بنتيجة 4 أهداف دون رد سجلها البلجيكي روميلو لوكاكو ولوينزو بيليغريني وأندريا بيلوتي في مناسبتين، ليحصد الفريق نقطته السادسة في المسابقة، ويؤكد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خبرته الكبيرة في المسابقات الأوروبية.



وانتصر فياريال الإسباني على ضيفه رين الفرنسي، بنتيجة 1-0، منعشا حظوظه في المنافسة على التأهل بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام باناتينايكوس اليوناني.



وفي قمة مباريات الجولة، فرط أولمبيك مرسيليا الفرنسي في نقاط الفوز على ملعبه "فيلودروم" أمام ضيفه برايتون الإنكليزي، بعد أن كان منتصرا 2-0، منذ الشوط الأول، لكن كتيبة المدير الفني الإيطالي روبيرتو دي زيربي عادت في المواجهة وخطفت التعادل بنتيجة 2-2.



العربي الجديد

