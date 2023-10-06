الزمالك مع أبو سليم الليبي في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية التي أقيمت منذ قليل في جنوب إفريقيا، عن وجود نادي الزمالك في المجموعة الثانية.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من: أبو سليم الليبي و ساجرادا الإنجولي، سوار الغيني.

وكان نادي الزمالك صعد إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين حيث خسر في الذهاب بهدفين دون رد، وفاز في العودة على استاد القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي.